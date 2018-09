Sta circolando in queste ore sui social network un video girato questa notte in via San Giovanni in Laterano, a due passi dal Colosseo. La strada, a seguito del temporale che si è abbattuto sulla capitale accompagnato da una tempesta di tuoni e fulmini, si è velocemente allagata trasformandosi in fiume. Così, immortalato dal telefono cellulare di un amico, c'è chi si è lanciato in un bagno di acqua piovana facendo qualche bracciata al centro della carreggiata.

"Come Presidente Consulta Commercio e Artigianato del Centro Storico e come Vice Presidente Fiepet-Confesercenti chiederò subito un incontro con l'Amministrazione Capitolina e Municipale per denunciare tutto ciò e pretendere un piano straordinario d'intervento sulla via. È uno spettacolo indegno!", ha scritto Mario Minna su Facebook condividendo il filmato.