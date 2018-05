Erano circa le tre del mattino quanto i vigili del fuoco sono giunti in via Marco Aurelio, nel quartiere Celio a due passi dal Colosseo, allertati per un incendio. Al civico 49 un incendio si è sviluppato in un'abitazione al primo piano. Le fiamme sono partite dalla camera da letto per ragioni ancora da chiarire, e il fumo ha invaso tutto l'edificio. Sul posto i pompieri hanno domato l'incendio con l'ausilio di un'autobotte e di un'autoscala. All'interno della casa si trovava l'inquilina, una donna di 67 anni, che è stata trovata dai soccorritori all'esterno con un'intossicazione provocata dal fumo: trasportata in codice giallo in ospedale da un'ambulanza del 118, le sue condizioni non destano particolari preoccupazione. La casa si presentava, secondo quanto riportato, piena di rifiuti e di scarti, in uno stato di totale degrado e abbandono.

Durante le operazioni di spegnimento le forze dell'ordine hanno disposto l'evacuazione di tutto l'edificio: i condomini, terminato l'intervento dei vigili del fuoco, hanno potuto far rientro nelle loro case, mentre l'abitazione dove si è sviluppato l'incendio è stata dichiarata inagibile. Tre inquilini sono stati medicati sul posto, rimasti lievemente intossicati dal fumo che aveva invaso la tromba delle scale.