Tre grandi cantautori con tre diversi linguaggi artistici che comunicano e scoprono nuove strade grazie alla loro straordinaria complicità. Quando Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Max Gazzè si sono esibiti per la prima volta insieme a Barolo è scattata subito una magica intensa musicale, la stessa che porteranno con "Collisioni di Roma" sul palco dell'Auditorium Parco della Musica fino al 30 dicembre, coadiuvati soltanto dalle percussioni di Arnaldo Vacca. Inizio concerto, ore 21:00. Biglietti a partire da 30,50 euro + diritti di prevendita.

Tra grandi successi e voci che si incastrano alla perfezione.

Una vera e propria maratona di musica live, un eccezionale concerto in cui i tre artisti si esibiranno insieme e da solisti proponendo i loro più grandi successi. Una scaletta che può davvero definirsi unica: Fiori d’arancio, L’amore pensato, Strade di Francia, Le cose in comune, L'ultimo bacio, Sotto casa, Sirio è sparita, Mille volte ancora, Vento d’estate, I tuoi meledettissimi impegni, Il timido ubriaco, Teresa, Il solito sesso, Raduni ovali, Cara Valentina, Ti sembra normale, Mentre dormi, La favola di Adamo ed Eva, Colloquium Vitae, Una musica può fare, Sulle rive di Morfeo, A finestra, Pendio dell’abbandono, Mio zio, Mandaci una cartolina, Geisha, L’eccezione, L’abitudine di tornare, Maria Catena, Aaa cercasi, Blunotte, In bianco e nero, Bonsai, Venere, Aria, Quali alibi, La mia casa, Ma che discorsi, Pochi giorni, Kunta Kinte, Manifesto, Mi persi, L’appello, Il mio nemico, Gino e l’Alfetta, Salirò, Testardo, Parole di burro, La vita com'è, Cohiba, Absolute Beginners.

Come raggiungere l'Auditorium Parco della Musica.

