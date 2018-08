Grosso guaio per Sergio Presutti, presidente della Cpc calcio, la società sportiva di Civitavecchia che milita nel campionato di eccellenza. Presutti è stato posto agli arresti domiciliari, dopo che gli agenti del commissariato locale durante un controllo lo hanno trovato in possesso di un piccolo quantitativa di sostanza stupefacente. Un controllo all'apparenza casuale, ma che da quanto si apprende è scattato dopo un periodo di monitoraggio da parte degli investigatori del movimento dell'uomo.

A quel punto, come da prassi, è scattata l'immediata perquisizione domiciliare che ha permesso agli agenti di sequestrare oltre un etto di cocaina nascosta a casa dell'uomo. Nell'abitazione i poliziotti hanno sequestrato anche tutto il necessario al peso e al confezionamento in dosi della cocaina. Presutti, 64 anni, è un ex giocatore di calcio, che a sua volta ha giocato nel Civitavecchia. Una passione che nel 2005 lo ha portato a far nascere la Cpc calcio. Ora dovrà rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.