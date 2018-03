Paura nella giornata di ieri – martedì 27 marzo – sulla strada provinciale di Padiglione Campano nel territorio del comune di Nettuno, dove un autoarticolato carico di Gpl è finito fuori strada. Il conducente del mezzo, per cause ancora da accertare, ne ha perso il controllo finendo la sua corsa nel prato adiacente la via. Nessuno è rimasto ferito e non risultato coinvolti altri mezzi. Nella cisterna contenuti circa 10.000 litri di gas, che sono stati trasferito con l'ausilio di un "carro travasi" a bordo di un altro mezzo.

Per precauzione il tratto di strada interessato è stato chiuso fino a che non è terminato l'intervento portato a termine da tre squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma giunte sul luogo dalla capitale, ma anche da Nemi e Anzio con autobotti e una gru. Per sicurezza tre abitazioni sono state evacuate: i cittadini hanno fatto rientro nelle loro case solo questa mattina.