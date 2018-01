Brutta avventura per un residente della zona di Cinecittà Est che, mentre faceva jogging in via Walter Procaccini, è stato aggredito da un branco di cani randagi. L'uomo si trovava sulla pista ciclabile quando si è visto avvicinare dal gruppo di animali ed è stato accerchiato dai cani che hanno cominciato ad abbaiare e ringhiare, fino a tentare di morderlo. I cani provenivano forse da un vicino accampamento illegale. Una brutta avventura che fortunatamente è finita solo con un grande spavento.

"Ero intento a correre – ha racconta Marcello Morlacchi all'agenzia Omniroma – quando sono stato accerchiato da un branco di cani randagi. Erano 5 o 6, di taglia media. Sono venuti verso di me ed hanno iniziato a ringhiare e abbaiare. In un primo momento ho tentato di mandarli via gridando loro contro, poi, dato che avevo solo il giaccone ho iniziato a brandirlo contro i cani, ma niente. A quel punto mi sono accorto di una bottiglia di vetro che era in terra, l'ho afferrata e lanciata contro".

Bracciano: pitbull sbranano meticcio e aggrediscono il padrone.

Sempre ieri a Bracciano (Roma), tre pitbull legati fuori un supermercato hanno sbranato un piccolo cane meticcio e aggredito il padrone del cagnolino, mordendolo ad una mano e staccandogli una falange. L'anziano di 87 anni è stato ricoverato in ospedale, mentre il 37enne padrone dei tre cani è stato denunciato.