Un grave episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri – domenica 21 gennaio – fuori un supermercato di Bracciano, comune nell'hinterland Nord della capitale. Qui tre cani di razza pitbull sono stati lasciati legati all'esterno dell'esercizio commerciale. Uno dei cani era legato a una recinzione, gli altri due al collare del primo. E tutti da quanto si apprende erano privi di museruola.

Quando un piccolo cane meticcio è sceso dall'auto, è stato agguantato da uno degli animali e sbranato in pochi secondi. Quando l'anziano padrone del cagnolino si è avvicinato nel tentativo di salvarlo, è stato a sua volta aggredito, rimediando un morso ad una mano e il distacco di netto di una falange di un dito. L'uomo, un 79enne, è stato trasportato in ospedale per essere medicato, è stato dimesso con una prognosi di quaranta giorni.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione locale, che hanno rintracciato il proprietario dell'animale, un 34enne della zona che è stato denunciato. Gli animali da quanto si apprende sono stati presi in custodia per il momento dal personale sanitario della Asl.