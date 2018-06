in foto: L’incidente a Porta Pia

Mancavano una manciata di minuti alle quattro quando, nel pomeriggio di ieri mercoledì 6 giugno, un ciclista è stato investito all'incrocio tra via del Policlinico e piazza di Porta Pia in centro a Roma. Violento l'impatto tra la bicicletta e la Fiat Punto coinvolta nel sinistro: il ciclista è stato sbalzato violentemente sull'asfalto riportando gravi ferite. Soccorso dal personale sanitario del 118 è stato trasportato in codice rosso al vicino Policlinico Umberto I dove è tutt'ora ricoverato. Sul posto, oltre all'ambulanza, la Polizia Locale di Roma Capitale per effettuare i rilievi del caso ed accertare eventuali responsabilità. Secondo le prime risultanze il ciclista è stato investito dopo essere passato con il semaforo rosso.

"Abbiamo appena ricevuto le foto da un nostro iscritto su un altro gravissimo incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un ciclista. L'incidente è accaduto a Porta Pia lato Nomentana oggi pomeriggio. Anche se con la dinamica da accertare si continua a rischiare di perdere la vita per spostarsi in bicicletta in una città senza infrastrutture dedicate ai ciclisti. – così l'associazione BiciRoma in un comunicato – Il Piano quadro della ciclabilità fermo nei cassetti del Comune da anni che prevede oltre 1.000 chilometri di percorsi ciclabili che non si realizzano fa ricadere sulle amministrazioni comunali e sulle loro coscienze questi incidenti".