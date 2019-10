in foto: Immagine di repertorio

Fiamme nella notte a Ciampino, dove diversi scooter e auto in sosta sono andati a fuoco domenica 13 ottobre. Sono due gli incendi divampati per cause non note e ancora in corso d'accertamento in via Londra, all'incrocio con via Bruxelles, e in via Lisbona. A dare l'allarme i residenti, svegliati dai roghi nei pressi delle loro abitazioni. I cittadini, preoccupati che le fiamme potessero lambire la zona circostante e bruciare altri veicoli, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto sono intervenuti i pompieri, che hanno domato entrambi gli incendi e spento il fuoco, scongiurando che si propagasse. Presente per gli accertamenti di rito gli agenti del Commissariato Ciampino, che indagano sul caso, per risalire al responsabile del gesto doloso, probabilmente compiuto da un piromane.

Sette auto in fiamme a Piazzale degli Eroi

A fine settembre a Piazzale degli Eroi hanno bruciato sette auto, completamente distrutte dalle fiamme. Il rogo è divampato nella notte tra via Tommaso Campanella e via Luigi Rizzo, in zona Trionfale. La luce e lo scoppiettio del fuoco sulle lamiere hanno svegliato di soprassalto alcuni residenti addormentati, che si sono affacciati dalle finestre. Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno fatto la conta dei danni per verificare lo stato delle auto. Presenti, per gli accertamenti di rito, i carabinieri della compagnia Trionfale che indagano per verificare le origini e la natura del rogo.