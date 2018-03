Chiuso Ponte Palatino: “Flessione di un giunto”. Sopralluogo dei vigili del fuoco

Chiuso ponte Palatino in centro a Roma per la flessione di un giunto. Traffico in tilt in serata sul lungotevere. Disagi e problemi su via Collatina, via Cristoforo Colombo, Tangenziale Est e altre zone della città per l’apertura di buche nell’asfalto dopo le piogge.