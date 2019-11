in foto: La scuola dell’Infanzia ’Giardino delle Idee’ allagata (Frame Twitter di Dark)

Chiusa la scuola comunale dell'Infanzia ‘Il Giardino delle Idee' di via Francesco Schupfer a Roma. I fatti risalgono a questa mattina, lunedì 11 novembre, giornata di maltempo e forti piogge che stanno imperversando da diverse ore sulla Capitale. L'intervento intorno alle ore 9.30, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno evacuato e disposto la chiusura dell'edificio, che dovrà essere messo in sicurezza prima di tornare normalmente operativo. Come ripreso dalle immagini di un video pubblicato sui social network, il pavimento della scuola, in particolare in questo caso, quello della mensa, è completamente allagato a causa di un'infiltrazione e il personale interno ha provveduto come meglio poteva al momento, con secchi per la raccolta dell'acqua piovana, penetrata dal soffitto. Presenti anche gli agenti della polizia locale del Gruppo Aurelio.

Maltempo a Roma

Maltempo a Roma, dove da ieri sera e stamattina sta imperversando la pioggia. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico congestionato e strade allagate, in particolare, nel quadrante Nord della Capitale. Incidente sul Grande Raccordo Anulare, dove quattro auto si sono tamponate a catena tra via Casilina e via Ardeatina. Disagi anche alla circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Roma Lido per un guasto a un convoglio.

Chiuse la Tangenziale Est e la Galleria Giovanni XXIII

A seguito dell'ondata di maltempo, la Tangenziale Est e la Galleria Giovanni XXIII sono state chiuse: la prima per agevolare le operazioni di soccorso a seguito di un incidente nel tunnel, in direzione Foro Italico, mentre la seconda per allagamento. Piove anche nella metropolitana di Roma, come alla fermata Circo Massimo della linea B, dove all'occorrenza sono stati posizionati dei secchi per raccogliere le infiltrazioni, contenitori già stracolmi e banchina allagata.