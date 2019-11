Chiusa la discarica di Colleferro a distanza di poche ore dalla riapertura. Per l'impianto di raccolta dei rifiuti gestito da Lazio Ambiente, società di proprietà della Regione Lazio, quello di oggi è un nuovo stop, dopo l'incidente sul lavoro dello scorso 9 novembre in cui è morto un operaio sessantatreenne prossimo alla pensione. Secondo quanto apprende l'agenzia Dire, l'impianto dovrebbe riaprire il prossimo giovedì. Ad avanzare la richiesta il pubblico ministero, per un'indagine geognostica sul piazzale di scarico dei rifiuti. Lazio Ambiente ha commissionato i carotaggi per l'analisi del terreno e conta di consegnare i risultati nei primi giorni della prossima settimana. La discarica è rimasta chiusa anche domenica 10 e da giovedì 14 a martedì 19 novembre. Il provvedimento è scattato nel pomeriggio, secondo quanto rende noto Ama "a seguito del sopralluogo svolto dall'Autorità Giudiziaria, per permettere in piena trasparenza le verifiche richieste".

Ama non potrà raccogliere 2000 tonnellate di rifiuti al giorno

Una chiusura che mette in crisi gli operatori della Multiservizi: per una settimana e comunque fino alla riapertura della discarica di Colle Fagiolara non potranno raccogliere le 2000 tonnellate al giorno di rifiuto indifferenziato perché non sapranno dove portarle. Ama ha allertato le autorità competenti "al fine di scongiurare il determinarsi di una situazione di emergenza e di eventuale rischio igienico- sanitario, richiedendo l'immediata individuazione di uno o più siti alternativi".

Operaio morto nella discarica di Colleferro

Continuano le indagini della Procura di Velletri sulla morte dell'operaio travolto da un compattatore durante il turno di lavoro nella discarica di Colleferro. Dopo il violento urto, l'uomo è finito tra i rifiuti. Inutile ogni tentativo di salvargli la vita. Secondo quanto è noto il conducente alla guida del mezzo al momento è indagato per omicidio colposo e violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di Lavoro.