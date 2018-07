in foto: Maria Benedicta Chigbolu, 29 anni (Instagram).

Insieme alle sue compagne di squadra è stata definita la risposta italiana al raduno leghista che si è svolto nella giornata di ieri, domenica 1 luglio, a Pontida. "Prima le italiane", #ciaone a Salvini e chi più ne ha più ne metta. Così i social network hanno celebrato il trionfo delle quattro atlete italiane che hanno vinto una medaglia d’oro nella staffetta 4X400 ai Giochi del Mediterraneo: Maria Benedicta Chigbolu è una delle azzurre che ce l'ha fatta, con Raphaela Luduko, Libania Grenot e Ayomide Folorunso, arrivate prime con un tempo di 3’03’’5.

Classe 1989, Maria Benedicta è nata a Roma da mamma italiana, Paola, insegnante di religione, e papà nigeriano, Augustine, consulente internazionale, ed è la seconda di sei figli. Attualmente vive e si allena a Rieti. Il suo accento, a dispetto di quello che potrebbe far credere il suo nome, è cento per cento romano. Il nonno Julius è stato una celebrità nel suo Paese nel salto in alto. Ha cominciato a muovere i primi passi in questo sport quando aveva poco più di 16 anni, ma non si è dedicata solo a quello. Ha fatto anche la modella e si è dedicata allo studio, conseguendo la laurea triennale in Scienze dell'educazione. Il suo sogno da bambina, come ha rivelato in una recente intervista, è sempre stato quello di aprire un asilo nido. Ma per il momento questo progetto è stato accantonato per dare tutta se stessa nell'atletica.

Nella sua carriera, ha vinto 8 medaglie ai campionati assoluti di cui 5 d'oro, per altrettanti titoli italiani in staffetta. A livello internazionale, è arrivata al primo e al secondo posto in Turchia sempre nella staffetta 4X400 ai Giochi del Mediterraneo nel 2013 a Mersin in Turchia, prima di prendere parte alle Olimpiadi di Rio. Sempre nel 2016, di ritorno dai giochi in Sudamerica, le è stata conferito la cittadinanza onoraria di Cercemaggiore, in provincia di Campobasso, paese natio del nonno materno. Reclutata nell'Esercito, Maria Benedicta è ora allenata da Maria Chiara Milardi, che segue anche il suo fidanzato, il quattrocentista della Nazionale Matteo Galvan.