in foto: Voragine in via Cesio Basso, Balduina, Roma

Una grossa voragine si è aperta questa mattina in via Cesio Basso alla Balduina, Roma. Diverse squadre di vigili del fuoco si sono recate sul posto e hanno messo in sicurezza la strada, recuperando anche un'automobile che stava sprofondando all'interno della grossa buca che si è aperta tra il marciapiede e la carreggiata. La zona è stata transennata e la via è stata chiusa. Gli appartamenti di via Cesio Basso, segnalano i residenti, sono rimasti senza acqua. Procedono le verifiche dei pompieri in attesa dell'arrivo dei tecnici di Acea.

Alla Balduina, in seguito al maxi crollo di via Livio Andronico, si sono aperte diverse voragini nel corso dell'ultimo anno. "Consiglio non richiesto a Raggi&Co, forse un approfondimento su cosa sta succedendo a Balduina…. Via Cesio basso (poco fa)", scrive su Facebook Andrea Montanari, attivista del Partito democratico al XIV municipio.