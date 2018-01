Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi – mercoledì 31 gennaio – su via Aurelia nel territorio di Cerveteri, a nord della capitale. Qui, all'altezza del chilometro 48, è avvenuto un violentissimo scontro tra un'autovettura e un bus di linea Cotral, il servizio del trasporto pubblico su gomma regionale, che viaggia sulla tratta Roma- Ladispoli- Civitavecchia- Tolfa.

Automobilista estratto dai vigili del fuoco.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere dell'auto, una Skoda Octavia, il conducente. Si tratta di un uomo di 54 anni che i pompieri hanno affidato alle cure mediche del personale sanitario, che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso. Da quanto si apprende le sue condizioni sono gravi. Nessuna conseguenza di rilievo invece per il conducente del bus e per i cinque passeggeri che in quel momento si trovavano a bordo. Il mezzo dopo essersi scontrato con l'auto è finito fuori strada.

Chiuso un tratto di via Aurelia.

Eseguiti i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità in quanto accaduto. Per rendere possibile i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati il tratto di strada interessato è stato chiuso, con inevitabili disagi alla circolazione.