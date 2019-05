in foto: Immagine di repertorio

Paura a Ceprano, in provincia di Frosinone, dove un cane ha azzannato al volto una bimba di quattro anni. L'episodio è accaduto qualche giorno fa, nel Comune del Basso Lazio, mentre la piccola era fuori casa con la mamma ed era stata a vedere uno spettacolo al circo. Una giornata divertente, tra mamma e figlia, che dovevano trascorrere tra sorrisi e bei momenti. Ma così non è stato. Secondo le informazioni apprese sulla dinamica dell'accaduto, la bambina si trovava vicino alla porta di un bagno pubblico, quando, improvvisamente, un meticcio di taglia media le si è avvicinato, attaccandola al viso, fortunatamente senza affondare i denti nella carne. A dare l'allarme la mamma e i passanti che hanno assistito alla scena e si sono preoccupati per le condizioni di salute della bambina, richiedendo l'intervento di un'ambulanza.

Bimba azzannata al volto da un cane

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso la bimba, trasportandola all'ospedale di Frosinone. Giunta al pronto soccorso, è stata affidata alle mani dei medici che l'hanno sottoposta a tutte le cure necessarie al caso. La piccola paziente ha ricevuto una prognosi di sei giorni a seguito delle ferite riportate procurate dal morso del cane. Un brutto episodio che sarebbe potuto finire in tragedia ma che si è concluso con il lieto fine: la piccola non ha riportato ferite gravi ma solo superficiali e dopo tutti gli accertamenti sta bene. Sul caso sono intervenuti i veterinari della Asl che hanno sottoposto l'animale ad alcuni accertamenti, come prevedono casi di questo genere.