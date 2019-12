Un ragazzo di 24 anni è caduto dall'ottavo piano di un palazzo in via della Primavera, nel quartiere di Centocelle. La tragedia sarebbe avvenuta poco dopo le sei del mattino: a dare l'allarme sono stati i familiari del giovane, che si sono accorti di quanto accaduto non vedendo il ragazzo nella propria stanza. Subito hanno chiamato i soccorsi, ma vista l'altezza da cui è precipitato non c'è stato ovviamente nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso, avvenuto sul colpo. Troppo forte è stato lo schianto con il suolo, per il 24enne non c'è stato scampo. Sulla tragica vicenda sta indagando la polizia, mentre il corpo è stato messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria per i rilievi del caso. Non è ancora chiaro se il ragazzo sia caduto a causa di un tragico incidente, o se il suo sia stato un gesto volontario per mettere fine alla sua vita.

Soldatessa trovata a morta a piazzale Flaminio: si sarebbe sparata con l'arma d'ordinanza

Sempre questa mattina, una donna è stata trovata morta all'interno dei bagni della stazione metro Flaminio. La metropolitana è stata chiusa per i rilievi del caso e per spostare il corpo. Da quanto si apprende, la donna – una soldatessa dell'esercito – è deceduta a causa di un colpo di pistola. L'ipotesi al momento più accreditata è quella del suicidio: la soldatessa, di cui non sono ancora note le generalità, si sarebbe sparata con l'arma di servizio. Indagini sono attualmente in corso: sul posto sono presenti i militari dell'Esercito, i carabinieri, la Polizia di Stato e gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, Gruppo Parioli, per i rilievi del caso. La militare era in servizio a Roma, dove era impegnata nell'operazione Strade Sicure. Non si conoscono i motivi del gesto.