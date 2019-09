in foto: Immagine di repertorio

Quattro feriti a Cecchina in un incidente tra due automobili: tra questi, anche due sorelline di 8 ed 11 anni, finite in ospedale in prognosi riservata ma che non sarebbero in pericolo di vita. L'impatto è avvenuto a Cecchina, sul viale Italia, poco prima delle 23 di venerdì sera. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, che solo per caso non ha avuto conseguenza tragiche. Tra i feriti, anche la madre delle due bambini, che se la caverà con trenta giorni di prognosi. A scontrarsi su via Italia, una Ford Fiesta, guidata da un trentenne di Albano Laziale, ed una Lancia Y guidata invece da una quarantenne di Ariccia, che aveva a bordo anche le due bambine di otto ed undici anni.

Per cause ancora da chiarire, sembrerebbe al momento che la Ford Fiesta guidata dal giovane di Albano Laziale, che stava andando in direzione di Genzano, avrebbe perso improvvisamente il controllo, carambolando nell'altra corsia di marcia e finendo per travolgere la Lancia Y della donna di Ariccia, che invece stava guidando in direzione della Nettunense. Nell'impatto, le due sorelline di otto e undici anni hanno riportato vari traumi: soccorse dai sanitari del 118, le due bambine sono state portate in ospedale al Bambino Gesù di Roma dove si trovano ricoverate in prognosi riservata per i traumi alla testa. La madre è stata invece portata all'ospedale dei Castelli Romani, dove le sono stati refertati trenta giorni di prognosi per i traumi subiti. Anche il giovane alla guida della Ford Fiesta è finito in ospedale ai Castelli, dove è stato sottoposto anche ai test alcolemici. Per lui è stato ipotizzato il reato di lesioni stradali.