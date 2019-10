in foto: foto di repertorio

Grave incidente oggi a Ceccano, lungo lo stradone Asi: sono quattro le persone ferite nel sinistro. Tra queste, la più grave è un poliziotto, trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Latina. Il cucciolo che viaggiava con lui, un cane di piccola taglia, è purtroppo deceduto sul colpo. Nel violento scontro tra le tre macchine è rimasta ferita anche una ragazzina di 12 anni e altre due persone, tutte trasportate in codice rosso all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'ex birreria di Ceccano, in un punto dove lo scorso anno ha perso tragicamente la vita una coppia di amici. Non si conoscono ancora le attuali condizioni del poliziotto o se sia in pericolo di vita o meno. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, sarà la polizia locale a occuparsi dei rilievi del caso per capire cosa sia successo esattamente e come abbiano fatto le tre macchine a scontrarsi.

Incidente a Ceccano, nello stesso punto morti due amici

Sono stati gli altri automobilisti che hanno assistito alla drammatica carambola a chiamare i soccorsi e allertare l'arrivo del 118. Il più grave, come detto, era il poliziotto, estratto con molta difficoltà dalle lamiere della Yaris sulla quale stava viaggiando: il suo cagnolino, purtroppo, non ce l'ha fatta ed è deceduto a causa della violenza dello schianto. Ancora ignote le cause dell'incidente: un'ipotesi è che il sinistro sia avvenuto a causa dell'alta velocità, motivo dei tanti incidenti che si verificano lungo quello stradone. Solo un anno fa morivano su quella strada Andrea e Alessia, una coppia di amici uscita insieme per passare un pomeriggio in allegria: in quel caso i due si erano scontrati con un tir, che aveva schiacciato la loro macchina contro il guardrail. Hanno perso la vita stritolati nelle lamiere dell'auto.