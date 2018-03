Un gravissimo incidente è avvenuto nel territorio di Ceccano, comune in provincia di Frosinone, nel pomeriggio di ieri martedì 6 marzo. Qui in via Cirello Nuovo, che collega la strada dei Monti Lepini a Ceccano, un'auto si è scontrata con un tir, che nell'impatto l'ha schiacciata contro il guard rail. A bordo della Suzuki Alto coinvolta nell'incidente viaggiavano due ragazzi entrambi di vent'anni, che purtroppo hanno perso la vita, stritolati nelle lamiere dell'auto. Si tratta di Andrea Petrucci e di Alessia Atzori, una coppia di amici di Ceccano usciti assieme per un pomeriggio in compagnia.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco del comando di Frosinone, che hanno estratto i corpi di Andrea e Alessia dall'auto: purtroppo però il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sull'incidente mortale è stato aperto un fascicolo per accertare dinamica ed eventuali responsabilità.