in foto: Immagine di repertorio

Si erano persi durante un'escursione nella zona delle Grotte Neolitiche, nei dintorni di Castel Gandolfo ai Castelli Romani, dove si erano inerpicati in una zona particolarmente impervia e poco accessibile. Dopo aver vagato nel tentativo di ritrovare la strada del ritorno, due persone con il loro cagnolino al seguito, hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco che hanno fatto immediatamente partire le operazioni di ricerca dei dispersi. I due uomini e l'animale sono stati ritrovati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, assistiti dall'alto da un elicottero Drago. I due dispersi sono stati affidati come da routine in questi casi al personale sanitario del 118 e sono risultate essere in buone condizioni. Le grotte neolitiche di Castel Gandolfo sono un sito di interesse culturale. Qui, iscritta nel paesaggio, c'è la testimonianza di come la zona dei Castelli Romani sia abitata dall'essere umano fin dall'epoca preistorica.