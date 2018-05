Una donna disabile è stata picchiata, presa a calci e a cinghiate in un bar dell'Anagnina, periferia sud di Roma. Gli aggressori, che poi si sono scagliati anche contro il barista, sono membri del clan Casamonica. "Qua comandiamo noi e se non fai quello che diciamo, ti ammazziamo", le minacce. Per la sindaca Virginia Raggi "le immagini dell'aggressione dei Casamonica nei confronti di una donna disabile e un barista sono inaccettabili. Le istituzioni non abbassano lo sguardo. Uniti contro la criminalità".

Anche il ministro dell'Interno in carica, Marco Minniti, ha condannato duramente l'episodio: "Atti di questo tipo non possono rimanere impuniti, ho telefonato al capo della polizia Franco Gabrielli al quale ho chiesto una risposta ferma e tempestiva", ha detto il titolare del Viminale. E proprio a Minniti si è rivolto il deputato di Liberi e Uguali Stefano Fassina, che oggi stesso ha presentato un'interrogazione parlamentare per "conoscere quanto avvento al bar di via Barzilai e eventualmente quali misure intende prendere per garantire il primato della legge e dello Stato". "La mafia agisce così, con violenza e brutalità. E non tollera chi si ribella. Per questo quando qualcuno ha il coraggio di farlo deve sentire al suo fianco l'intera città. Roma non deve piegarsi ai Casamonica, ai Di Silvio, agli Spada", è il commento del presidente del Partito democratico, Matteo Orfini.