in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente questa mattina alle 11.15 in via Eschilo a Casal Palocco. Un camion frigo guidato da un ragazzo di 29 anni si è ribaltato dopo essersi scontrato con una macchina con a bordo due donne. Ad avere la peggio è stato il giovane, trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma: le sue condizioni sono gravi, non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Nessuna conseguenza per le due donne a bordo della macchina, fortunatamente non hanno riportato ferite e le loro condizioni di salute – a parte lo stato di shock per il violento sinistro – sono buone. Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti gli agenti della Polizia Locale Decimo Gruppo Mare: saranno loro a dover determinare cos'è accaduto questa mattina e come sia stato possibile che le due macchine siano arrivate allo scontro.

Macchina si ribalta a Torre Maura, grave bimbo di 2 anni

L'ennesimo incidente stradale sulle strade di Roma si è verificato ieri sera, nel quartiere di Torre Maura. Una macchina con a bordo una famiglia si è ribaltata lungo viale di Torre Maura all'incrocio con via di Torre Spaccata: oltre ai genitori, dentro la vettura c'erano anche due bambini, di cui uno di due anni. E proprio quest'ultimo è rimasto gravemente ferito a causa dello schianto: trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, è ricoverato in prognosi riservata. La mamma anche è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Roma, mentre il fratellino di cinque anni e il padre sono stati ricoverati in codice giallo all'Umberto I. Sul posto, per i rilievi, gli agenti di Polizia Locale del gruppo Casilino. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli.