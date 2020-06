Due bambini sono rimasti coinvolti in un incidente stradale nel quartiere di Torre Maura, tra cui uno, di due anni, gravemente ferito. Il sinistro risale alla serata di ieri, domenica 21 giugno ed è avvenuto nella periferia Est di Roma. Secondo le informazioni apprese, erano circa le ore 22.30, i bimbi stavano viaggiando in auto insieme ai genitori, quando la Fiat Croma ha sbandato e si è ribaltata, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, lungo viale di Torre Maura, all'incrocio con via di Torre Spaccata, con la famiglia al suo interno. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e che preoccupati per le condizioni di salute dei passeggeri presenti al suo interno, hanno chiesto l'intervento immediato dei mezzi di soccorso, chiamando il Numero unico delle Emergenze 112.

Il bimbo di due anni soccorso in codice rosso è grave

Sul posto, ricevuta la segnalazione, è intervenuto il personale sanitario che ha soccorso il nucleo famigliare: ad avere la peggio è stato il bimbo di due anni, trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico Umberto I e affidato alle cure dei medici. Al momento da quanto si apprende, le sue condizioni di salute sono molto gravi, la prognosi è riservata. La mamma, è stata trasportata in codice rosso per dinamica al San Giovanni di Roma, mentre il fratellino di 5 anni è stato soccorso in codice giallo insieme al padre, sempre all'Umberto I. Presenti per i rilievi del caso gli agenti della polizia locale del Gruppo Casilino, che hanno svolto gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli.