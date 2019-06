in foto: Foto pubblicate da Stefania Martel sul gruppo Fb di Casal Bruciato

Un uomo è stato investito nel quartiere di Casal Bruciato a Roma. Ancora ignote le dinamiche dell'incidente: sul posto un ambulanza per soccorrere il pedone, di cui non sono ancora note le attuali condizioni. Le foto dell'incidente sono state pubblicate sul gruppo Facebook di Casal Bruciato, e i residenti stanno cercando informazioni per capire cosa sia successo esattamente e come si sia svolto il sinistro. Apparentemente l'uomo sarebbe stato investito sulle strisce pedonali: accanto al corpo riverso a terra, una carrozzina. Non si sa se appartenga a lui o a qualcuno che in quel momento lo stava accompagnando. Diverse persone sono scese in strada per prestare soccorso non appena hanno sentito lo schianto: il pedone sarebbe stato portato via con l'ambulanza giunta sul luogo.

Torre Maura, pedone investito da pirata della strada in via dell'Albanella

All'inizio di giugno un altro pedone è stato investito a Torre Maura, in via dell'Albanella: si tratta di un uomo di 61 anni travolto da un pirata della strada che non si è fermato a prestare soccorso. Il 61enne stava attraversando la strada quando è stato colpito dalla macchina: non è riuscito a evitarla e spostarsi in tempo e l'impatto gli è stato purtroppo fatale. Trasportato in codice rosso al Policlinico Casilino, ha lottato contro la morte per alcuni giorni, dopodiché è deceduto dopo una lunga agonia. Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti nella zona per capire chi sia stato a investire il 61enne in via dell'Albanella e hanno parlato con i testimoni presenti sulla scena dell'incidente. Il pirata della strada non sarebbe stato ancora identificato.