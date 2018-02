Le strade delle Capitale e della provincia sono già invase da maschere e coriandoli, ma il clou del Carnevale sarà il weekend del 10-11 febbraio. In questi due giorni si concentreranno infatti il maggior numero di eventi e feste a tema da non lasciarsi sfuggire. Le nostre proposte, dedicate a grandi e piccoli, interesseranno Roma, con il party organizzato alla Città dell'Altra Economia, la seconda edizione de La Città Invisibile e l'appuntamento al Bioparco; ma anche i festeggiamenti a Genzano, Civita Castellana e Marino.

Il Carnevale alla Città dell'Altra Economia.

Una festa in maschera unica nel suo genere, con giostre, saltimbanchi e trampolieri che animeranno la serata, catapultando i partecipanti in un’atmosfera unica e surrealista. Protagonista indiscussa dell'evento sarà la musica, d'altissima qualità, proposta in due sale grazie ad un'accurata selezione; un party di oltre otto ore, dalle 22 del 10 febbraio fino alle prime luci dell'alba del 11, la perfetta espressione del mondo underground della Capitale. Ingresso, 15 euro.

Festa al Bioparco.

Una giornata ricca di attività, spettacoli, visite guidate, incontri ravvicinati con gli animali e face painting, quella di domenica. Alle 12:30 ed alle 15:00 andrà in scena "Il Carnevale degli animali", in cui bambini e adulti saranno coinvolti in prima persona in situazioni comiche aventi come protagonisti gli ospiti del Bioparco. Le famiglie potranno inoltre prendere parte al percorso animato "I vestiti degli animali", un’avvincente visita guidata tra livree mimetiche per nascondersi, penne lunghe e colorate per attirare le femmine e colori vivaci per comunicare il pericolo. Per tutto il giorno inoltre truccatrici professioniste saranno a disposizione per trasformare gli ospiti nel proprio animale o personaggio preferito. Costo del biglietto, 16 euro.

La Città Invisibile all'Ex Dogana.

Esiste una città dentro la città. Come un incantesimo su un quartiere segreto, La Città Invisibile giunge alla seconda edizione dopo il grande successo della precedente. Il decennio in cui passare la notte si potrà scegliere ritirando il passaporto all'ingresso: un teatro dei dannati del 1940; un american bar degli anni '50; l'ambiente degli hippies degli anni '60, una disco-ball edonista degli anni '80. Quattro stage musicali ognuno con le sonorità del tempo e con sale allestite con ambientazioni dell'epoca a cui fanno riferimento. Orario, dalle 22:30 del 10 febbraio. Ingresso, 10 euro.

Carnevale a Civita Castellana e Genzano.

Colori ed allegria coinvolgeranno i due paesi. L'evento a Civita Castellana è tra i più seguiti del centro Italia, una vera e propria festa in grado di entusiasmare il pubblico grazie anche ad una "scenografia" d'eccezione costituita da monumenti come il Forte Sangallo, il duecentesco Duomo e Palazzo Onorati. Per le strade sfileranno i tradizionali carri allegorici, imponenti sculture di cartapesta realizzate a mano dai carnevalari. A Genzano il Comune in collaborazione con la Pro Loco si è concentrata quest'anno sull'arte manuale, la fantasia e il riciclo. Domenica si potrà assistere ad un'esibizione di carri ed a una sfilata in maschera. L'appuntamento più atteso sarà in piazza Frasconi alle ore 17:00 con la famosa ‘Scoriandolata'; si prosegue poi con l'esibizione musicale e i balli di gruppo de "Note di amicizia".

Festeggiamenti a Marino.

Sabato 10 alle ore 15:00 su viale della Repubblica si snoderà la sfilata di carri allegorici e dei gruppi in maschera accompagnati dalla Società “Volemose Bene” e dagli sbandieratori de "Lo Scudo di Lepanto" fino a piazza Sciotti, dove alle 16:30 si potrà assistere allo spettacolo di Cabaret con il Duo Katamura e Seguacio. Domenica 11 in piazza Garibaldi alle ore 14:30 è previsto il raduno dei gruppi in maschera e alle 16:00 la sfilata dei carri allegorici preceduti dai gruppi folcloristici "Ferentum" e "Volemose Bene" che si sposteranno verso Villa Desideri dove, alle ore 17:00, si concluderà la giornata con una grande festa.