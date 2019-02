Venti ragazzi finiti all'ospedale e un giovane arrestato è il bilancio dello scorso fine settimana al Carnevale di Civita Castellana, in provincia di Viterbo. La cittadina, famosa nel Lazio e in tutta Italia per i festeggiamenti con sfilate in maschera e coloratissimi carri allegorici ai quali ogni anno partecipano migliaia di persone, è stata teatro di zuffe provocate probabilmente dall'euforia dell'alcol. I carabinieri sono intervenuti durante il primo weekend di Carnevale in occasione del quale Civita Castellana si anima, con una sfilata di oltre venti carri e 3mila figuranti in maschera che si snoda per 2 chilometri, tra le strade della città. I militari hanno messo fine ad alcuni litigi di giovani arrivati alle mani e hanno arrestato un 25enne del posto, con l'accusa di oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo era a bordo di un carro mascherato per la sfilata di Carnevale quando ha perso la calma e si è scagliato contro i carabinieri prendendoli a calci e pugni mentre stavano mettendo fine a una rissa nata per futili motivi tra ragazzi mascherati.

Carnevale, uomo riempito di botte alla sfilata dei carri

Un uomo è stato riempito di botte durante i festeggiamenti di Carnevale a Tolfa, in provincia di Roma ed è finito in ospedale. Si tratta di un 40enne del posto che è stato aggredito da alcune persone su viale Italia. Non è chiaro il motivo all'origine dell'aggressione. Secondo le informazioni ricevute, la vittima al momento dell'accaduto si trovava al centro del paese insieme alla sua famiglia e stava partecipando alla festa in maschera organizzata per i bambini, quando, improvvisamente, ha ricevuto insulti e provocazioni per poi essere raggiunto da diversi colpi che gli hanno provocato ferite e traumi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sul caso cercando di ricostruire l'accaduto e di risalire all'identità dei responsabili.