in foto: Il Carnevale di Civita Castellana

Un uomo è ricoverato in gravi condizioni dopo aver subito un'aggressione durante una sfilata dei carri di Carnevale nel Comune di Tolfa, in provincia di Roma. Si tratta di un 40enne del posto che è stato riempito di botte ed è finito in ospedale. A picchiarlo sono state alcune persone che lo hanno preso di mira su viale Italia. Non è chiaro il motivo all'origine dell'aggressione. Secondo le informazioni ricevute, la vittima al momento dell'accaduto si trovava al centro del paese insieme alla sua famiglia e stava partecipando alla festa in maschera di Carnevale organizzata per i bambini, quando, improvvisamente, ha ricevuto insulti e provocazioni per poi essere raggiunto da diversi colpi che gli hanno provocato ferite e traumi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sul caso cercando di ricostruire l'accaduto e di risalire all'identità dei responsabili. Il 40enne è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove i medici lo hanno sottoposto a una tac per verificare l'entità dei traumi riscontrati. Successivamente l'uomo è stato trasferito all'ospedale Gemelli di Roma, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Carnevale di Civita Castellana

Il Carnevale di Civita Castellana è uno degli eventi più attesi e partecipati d'Italia del periodo dell'anno in cui cadono i festeggiamenti, conosciuto e apprezzato dopo il Carnevale di Venezia. Tutto è pronto nella cittadina in provincia di Viterbo, in cui sono attese centinaia di persone. Le sfilate sono previste domenica 3 marzo e di martedì grasso, 5 marzo con venti carri allegorici e oltre 3mila figuranti per un percorso di 2 chilometri che si snoda tra le strade. A concludere la festa il Rogo de O’ Puccio, un pupazzo di cartapesta alto più di 3 metri, che verrà incendiato, come da tradizione, martedì grasso, rito che segna la fine del Carnevale e l'inizio della Quaresima.