Insieme fino all'ultimo. Questa la decisione dei genitori di Valentina Venditti e Carlo Maurici, i due fidanzati romani morti nella piena del torrente Raganello, nel parco nazionale del Pollino in Calabria. Resteranno uniti nel giorno dei funerali che saranno celebrati venerdì 24 agosto alle ore 14, nella chiesa di San Marcellino e Pietro a Tor Pignattara. Carlo, 35 anni, tatuatore e street artist e Valentina, 34 anni, fotografa free lance, vivevano al secondo piano in un palazzo del quartiere, in via Pietro Rovetti. Erano andati ad abitare insieme, tanti progetti da realizzare e sogni nel cassetto. Amici e parenti si sono stretti intorno alle famiglie dei delle due vittime, partite per una vacanza e mai più tornate a casa.

Carlo e Valentina erano in vacanza

Carlo Maurici e Valentina Venditti erano in vacanza in Calabria dall'8 agosto scorso. Avevano scelto di partire in camper per potersi fermare qualche giorno in più e volevano trascorrere le loro giornate insieme alla sorella di Valentina, Daniela. Entrambi con la passione per la natura, avevano deciso di partecipare a un tour di canyoning pomeridiano per poter ammirare le gole lungo il torrente Raganello. Una gita di due ore che si è rivelata fatale per loro e per le altre 8 vittime della piena che sono state travolte dalla furia della sabbia e del fango. Carlo è stato portato nell'ospedale di Carigliano Calabro, dove ha riconosciuto Carlo e all'ospedale San Marco Argentano, dove c'era il corpo della sorella.