Il Carbonara Day si festeggia sabato 6 aprile 2019, quando le persone di ogni parte del Mondo omaggeranno il piatto tipico della tradizione romana, preparando, o almeno, provando a preparare una condimento ritenuto ‘complesso' o un mix di ingredienti sconosciuti ai più. Ne esistono infatti tante varianti, ma come nasce la ricetta della carbonara e da cosa prende il nome? Le origini del piatto più amato della cucina romana sono controverse e misteriose e ‘sfumano' nella leggenda. Quelle maggiormente diffuse tra i romani sono fondamentalmente due. Vediamole insieme prima dell'evento internazionale promosso dalle associazioni Aidepi (Industrie del Dolce e della Pasta Italiane) e Ipo (International Pasta Organisation) giunto alla terza edizione.

La carbonara ‘suggerita' dagli americani

Secondo la prima versione sarebbe nata nel 1944 in una trattoria di Vicolo della Scrofa a Roma. I soldati americani, prima di entrare nella Capitale, attraversarono i territori dell'Abruzzo e la Ciociaria. Lì trovarono il guanciale, ingrediente per loro sconosciuto ma dal sapore simile al bacon, che diventò poi il segreto della ricetta originale. La leggenda narra che i militari chiesero a un cuoco romano di aggiungere nella pasta quell'ingrediente perché avevano nostalgia di casa: la prima carbonara fu realizzata utilizzando spaghetti, uova, guanciale e formaggio. Condimento al quale venne anche unito il latte in polvere, per amalgamare il tutto e renderlo più cremoso. Un grande assente era però il pepe nero, forse al tempo troppo costoso.

La carbonara deriva dalla pietanza dei carbonari

La seconda teoria invece, racconta come la carbonara sarebbe l'evoluzione di un piatto antico chiamato"cacio e ova", cioè formaggio e uova. Si tratta di un pasto che i carbonari preparavano quando erano impegnati nei boschi a fare il carbone. Altri sostengono che, la carbonara, sia in realtà di fatto una gricia, realizzata con pecorino e guanciale, alla quale sono state aggiunte le uova.