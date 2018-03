Un grave incidente si è verificato nella mattina di oggi – giovedì 22 marzo – su via Pontina. Erano circa le 7.30 quando, per cause ancora da chiarire, due vetture si sono scontrate tra loro. Una di queste si è ribaltata sul piano stradale. Il sinistro si è verificato all'altezza dell'uscita Le Ferriere a chilometro 59,300. Inevitabili le ripercussioni al traffico, con code verso la capitale, anche perché sull'asfalto si è sversato dell'olio rendendo pericoloso il passaggio.

Sul posto i soccorsi sanitari del 118 e la polizia stradale che, anche grazie l'ausilio dei mezzi di soccorso meccanici ha rimosso le vetture coinvolte nell'incidente ed eseguito i rilievi del caso per chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità nel sinistro. Il traffico in direzione di Roma è tornato lentamente alla normalità.