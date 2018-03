in foto: Il luogo della sparatoria in via Federico Ozanam, Monteverde, Roma

Sono stati arrestati questa mattina i due malviventi che ieri sera hanno provocato la sparatoria a Monteverde, Roma. I due uomini a bordo di un'automobile non si sono fermati all'alt e hanno cercato di investire i carabinieri. Un militare ha sparato, ma ha ferito per sbaglio una mamma e sua figlia che si trovavano a bordo di uno scooter.

Gli arrestati dovranno rispondere dell'accusa di tentato omicidio in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di due nomadi di 22 e 23 anni, con precedenti per truffa ed estorsioni. I carabinieri hanno rintracciato anche l'automobile su cui viaggiavano, che è stata sequestrata. Sempre secondo quello che emerge dalle prime indagini, uno dei due in passato si sarebbe reso responsabile di episodi del genere, cercando anche allora di sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine.

Le due passanti rimaste ferite in seguito ai colpi sparati dal militare sono tuttora ricoverate all'ospedale San Camillo di Roma. Non sarebbero in pericolo di vita. Nel dettaglio la più anziana, una donna di 48 anni, è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla spalla, mentre la figlia, 16 anni, è stata ferita solo di striscio ed è ricoverata in osservazione. La sparatoria è avvenuta intorno alle 18 di ieri sera in via Federico Ozanam, all'incrocio con la circonvallazione Gianicolense.