"Dobbiamo scoraggiare il traffico privato perché, con il trasporto pubblico che dovrà limitare le presenze, rischiamo di essere invasi dalle auto". La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha più volte dichiarato che per la ‘Fase 2' dell'emergenza coronavirus bisognerà privilegiare gli spostamenti con le biciclette e con la micromobilità elettrica. Micromobilità perché si parla di spostamenti inferiori a 10 chilometri orari, che rappresentano più della metà dei nostri spostamenti di ogni giorno. Potrebbero essere effettuati con mezzi alternativi all'automobile di proprietà e quindi con biciclette, scooter elettrici, monopattini elettrici e biciclette. Questo contribuirebbe a mantenere il traffico urbano non congestionato anche nei giorni di riapertura (dal 4 maggio in poi), ma consentirebbe anche un risparmio di tempo per tutti. La legge di bilancio 2020 in questo senso ha equiparato i monopattini elettrici alle biciclette, purché la velocità non sia superiore a 20 chilometri all'ora. Non sono necessarie patente, casco e assicurazione.

Nel prossimo decreto sull'emergenza coronavirus, ha dichiarato oggi al Corriere della Sera la ministra ai Trasporti Paola De Micheli, ci saranno incentivi per l'acquisto di bici, bici elettriche e monopattini. Nei prossimi giorni, aveva anticipato a Fanpage.it il presidente della commissione Mobilità di Roma, Enrico Stefàno, verrà varata una delibera che farà partire l'avviso pubblico per la micromobilità e lo sharing.Servirà soprattutto a permettere l'arrivo di altre compagnie di sharing, soprattutto per quanto riguarda i monopattini elettrici. "L'Amministrazione ha sempre dato priorità al servizio di sharing. La conferma di questa priorità verrà anche ribadita dalla stessa Sindaca. Rispetto al car sharing abbiamo già convenuto su alcune iniziative che verranno prese e che sarà lei a comunicare", ha dichiarato nel corso della commissione di oggi l'assessore ai Trasporti Pietro Calabrese.

Car sharing a Roma

Enjoy. Mette a disposizione Fiat 500 e Fiat Doblò. "Il trasporto pubblico dovrà funzionare in maniera diversa dopo l'emergenza. Il ritorno all'auto privata sarebbe una follia, soprattutto per un'area metropolitana come quella di Roma. I numeri sono semplici. Non abbiamo tolto una macchina dall'operatività dall'inizio dell'emergenza. Abbiamo mantenuto la flotta al 100%, intorno alle mille vetture in città. Purtroppo abbiamo avuto un crollo drammatico dei noleggi, ma era inevitabile", hanno detto i responsabili del servizio durante la riunione odierna della Commissione Mobilità-

Car2Go, a Roma con circa 800 vetture. Mette a disposizione Smart fortwo, Smart forfour e Smart fortwo cabrio. "Una misura che ci agevolerebbe è l'accesso temporaneo alle corsie preferenziali e alle ztl. Non escluderei un supporto diretto al fine di diminuire il costo complessivo del servizio all'utente. Stiamo lavorando in perdita, e se ci fosse un contributo all'utente (es. voucher) affinché possa servirsi di questo mezzo, piuttosto che quelle privato, sarebbe ottimo".

Share'n Go. Servizio temporaneamente sospeso.

Scooter sharing a Roma

Zig Zag

eCooltra: "Abbiamo 1000 scooter a Roma. Attueremo lo sconto di 1€ al momento dell'utilizzo. Altro incentivo sarà la creazione di pacchetti al 50% per il mese di maggio. E stiamo creando la possibilità per le aziende, e quindi spostamenti casa-lavoro, di inserire le e-mail dei dipendenti che utilizzando quotidianamente i mezzi, in modo da dar loro i primi 20′ gratuiti".

City Scoot

Bike sharing e monopattini

Uber/biciclette elettriche: "Abbiamo posizionato la flotta nei pressi delle strutture sanitarie. Il personale medico può utilizzare le nostre biciclette a pedalata assistita senza pagare. Siamo pronti a vedere un recupero progressivo della mobilità e a ripartire. C'è la possibilità di rendere agevole l'uso della micromobilità. Roma potrebbe agire tramite azioni concrete con i voucher, per esempio"

Helbiz/monopattini e bici elettriche: "Anche noi abbiamo mantenuto il servizio attivo. Ci sarà la possibilità di utilizzare i nostri mezzi con una tariffa agevolata per questi mesi di ripresa. Stiamo definendo gli ultimi dettagli. Abbiamo visto che il Comune è molto sensibile al tema, e abbiamo letto le dichiarazioni della Sindaca di voler dare spazio all'utilizzo di biciclette e monopattini elettrici."

Lime/monopattini: "Un ulteriore rallentamento ai lavori della delibera porterebbero un rallentamento all'avvio della ripresa del servizio. Ormai la cosiddetta "Fase 2″ dovrà basarsi molto su biciclette e monopattini. Come Lime chiediamo di fare presto."

Bird/monopattini: "Anche noi siamo pronti ad offrire il servizio a Roma, e siamo contenti del lavoro che sta facendo l'Amministrazione nonostante gli ostacoli. Abbiamo la possibilità di cambiare radicalmente per i prossimi anni quella che è la mobilità urbana".

Voi Technology/ scooter e monopattini

Dott/monopattini: "Abbiamo mantenuto l'operatività in tutte le città in cui operiamo. Il settore dello sharing dei monopattini è quello che noi consideriamo ottimo per dare il maggior numero di mezzi, occupando meno spazio."

Hive Sharing/monopattini: "La mobilità giocherà un ruolo fondamentale nella "fase 2″, che consentirà la mobilità dei cittadini, tentando di sfavorire l'utilizzo del mezzo privato."