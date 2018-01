Anche quest'anno la tradizione è stata rispettata: Maurizio Palmulli, noto come "Mister Ok", si è tuffato nel Tevere dal Ponte Cavour, a Roma. A mezzogiorno di oggi, primo giorno del 2018, il bagnino di Castelfusano, residente ad Acilia, si è lanciato per la trentesima volta nelle acque del fiume della Capitale, seguito poi da altri coraggiosi tuffatori: Simone Carabella e Marco Fois. "Mister Ok", arrivato all'età di 65 anni, porta avanti da decenni la tradizione inaugurata nel 1946 dall'italo-belga Rick De Sonay, il primo "Mister Ok" della storia. L'uomo si tuffò nel Tevere vestito con costume e cilindro e, dopo essere riemerso dalle acque del fiume, rassicurò i presenti facendo il gesto "ok" con indice e pollice, da cui poi derivò il suo nome.

Ad assistere al tuffo anche il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi.

Il tuffo di Palmulli è una vera e propria tradizione, seguita sempre da una folla di romani e turisti. Un suo tuffo finì anche nel film "La Grande Bellezza" di Paolo Sorrentino, vincitore di un premio Oscar. Il tuffo di quest'anno è stato dedicato da Palmulli alla sua famiglia, a tutte le famiglie romane e a quelle di tutto il mondo, per augurare un anno all'insegna di speranza e felicità. Tra coloro che hanno assistito allo spettacolare volo di quest'anno anche il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi.