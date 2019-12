in foto: (La Presse)

Capodanno al Circo Massimo è all'insegna della musica con tanti artisti, tra i quali Carmen Consoli. L'amatissima cantante catanese in version e rock animerà al serata del 31 dicembre nell'ambito della Festa di Roma 2020. L'evento, che quest'anno celebra la bellezza e la grandiosità della terra, è ad ingresso gratuito e inizierà a partire dalle ore 21.15, in via del Circo Massimo. Una manifestazione per accogliere il nuovo anno che durerà ben ventiquattro ore e che si protrarrà fino alle ore 21 del 1 gennaio. La manifestazione è promossa da Roma Capitale, la regia e il coordinamento artistico sono a cura di Fabrizio Arcuri, Claudia Sorace e Francesca Macrì.

Carmen Consoli al Circo Massimo

Carmen Consoli si esibirà sul palcoscenico di Capodanno al Circo Massimo a partire dalle ore 22.55: il suo sarà l'ultimo attesissimo spettacolo prima della mezzanotte, che segnerà l'entrata del nuovo anno. L'artista eseguirà dal vivo alcuni dei suoi brani più famosi accompagnata da Massimo Roccaforte alla chitarra, Luciana Luccini al basso, Antonio Marra alla batterie ed Elena Guerriero alle tastiere.

Capodanno 2020 al Circo Massimo: ospiti e programma

Il Capodanno 2020 al Circo Massimo a Roma ha un programma ricco di appuntamenti. La valle tra il Palatino e l'Aventino si illuminerà con giochi di luce, proiezioni e musica, uno spettacolo suggestivo dedicato al nostro Pianeta. Saranno proiettate immagini del videoartista olandese Armand Dijcks e degli italiani Officine_K.

Ore 21.30: Ad aprire la serata sarà Ascanio Celestini che racconterà le sue favole sul tema della festa. Il moderno cantastorie duetterà con la Rustica X Band diretta da Pasquale Innarella, con una numerosa orchestra di bambini e adolescenti del Centro diurno della cooperativa sociale Nuove Risposte, per prevenire il disagio giovanile nella periferia romana.

Ore 22.15 Segue lo spettacolo di danza aerea degli Aerial Strada, dedicato alle silfidi, creature mitologiche dei boschi, con le coreografie di Eduardo Zuniga, la regia di Roberto Strada e la musica del Parco della Musica Contemporanea Ensemble, in un connubio tra artisti italiani e spagnoli.

Ore 23.50 Dopo lo spettacolo di Carmen Consoli previsto alle 22.55, inizierà il conto alla rovescia per la mezzanotte e il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio a cura di Acea che illuminerà il cielo sopra alla Capitale, sulle musiche di December, del noto compositore statunitense Michael Torke

Ore 00.10 Poi sarà la volta di Priestess, la sacerdotessa della musica urban, che inaugurerà il nuovo anno con le sue musiche hip-hop e trap. Dopo di lei salirà sul palco l'attesissima Skin, icona pop rock, leader della band londinese Skunk Anansie e portavoce dei diritti umani.