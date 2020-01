in foto: (La Presse)

Sono trecento mila le persone tra cittadini e turisti che hanno invaso le piazze di Roma la notte di Capodanno. A renderlo noto il Campidoglio, entusiasta per il grande successo della Festa di Roma 2020. In occasione dei festeggiamenti, il centro storico della Città Eterna in top alla classifica di HomeToGo come meta preferita in Italia si è trasformato in un'enorme area pedonale di oltre 70mila metri quadri. Un numero di presenze in aumento rispetto all'anno scorso, con 250mila partecipanti. 140 mila gli ospiti della serata del 31 dicembre al Circo Massimo, ai quali si sono aggiunte altro 160mila persone che il primo gennaio, si sono riversati tra lungotevere Aventino, via Petroselli, lungotevere Pierleoni, l'Isola Tiberina e il Giardino degli Aranci. Ad esibirsi nelle due giornate di festa complessivamente mille artisti.

Capodanno a Roma, tremila persone in piazza

Spettacoli e installazioni messe a punto per Capodanno hanno trasformato Roma in un luogo incantato, con artisti eccezionali e creazioni uniche per celebrare l'entrata del nuovo anno. Un percorso meraviglioso attraverso cinque ecosistemi che si sono contaminati nella vasta area compresa tra Piazza dell’Emporio, Ponte Fabricio, Giardino degli Aranci e piazza Bocca delle Verità, all'insegna di cultura, storia, arte e musica.

Raggi: "Meravigliosa festa"

"Voglio ringraziare per il prezioso impegno tutti coloro che hanno lavorato per queste ventiquattro ore di meravigliosa Festa. Una grande e unica manifestazione internazionale, che cresce di anno in anno. Dal Circo Massimo all’Isola Tiberina, una Festa aperta a tutti, accogliente, con oltre mille artisti internazionali e italiani" ha commentato entusiasta la sindaca di Roma, Virginia Raggi.