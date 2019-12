in foto: L’albero di Natale e il presepe in piazza San Pietro a Roma

Roma in testa, segue Firenze e poi Aosta. È il podio delle mete preferite dagli italiani per festeggiare il Capodanno 2020 secondo una classifica stilata da HomeToGo, motore di ricerca per case e appartamenti vacanza. Nelle 50 mete preferite ci sono 42 località italiane e solo 8 estere (Amsterdam, 10mo posto, Barcellona 19esima, Londra 20esima, Parigi 22esima, Vienna 28esima, Praga 43esima, Berlino 48esima, Lubiana 49esima). Tra le grandi città italiane, Milano è settima, Torino 15esima, Napoli 32esima. Per quanto riguarda le altre grandi città, ottava è Bologna, Verona 12esima, Begamo 33esima, Venzia 38esima e Siena 50esima.

Il budget giornaliero per le vacanze vanno dai 34 euro al giorno del parco dell'Etna (27esima) agli 84 euro di Cortina d'Ampezzo. Per Cervinia il costo medio giornaliero è di 75 euro, in linea con le altre rinomate località di montagna e con le grandi capitali europee: Amsterdam 80€, Londra 69€, Praga 68€ e Parigi 65€. Per risparmiare qualcosa si può pensare al centrosud: 35€ Ovindoli, 37€ Prato Nevoso. Convenienti anche grandi città come Torino a 36€ e Napoli a 37€. Per le grandi città europee si sceglie una vacanza di cinque notti in media per Praga, sei per Amsterdam, sette per Parigi, otto per Vienna, nove per Barcellona e Milano, dieci per Londra e addirittura dodici per Berlino.

Capodanno 2020, le mete preferite dagli italiani