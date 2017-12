Domenica notte al Circo Massimo si terrà il grande show per salutare il nuovo anno. Qua le informazioni su tutte le feste in programma a Roma per il 31 dicembre. Ecco gli orari di metropolitane e autobus durante la notte di San Silvestro e nella giornata del primo gennaio 2018

Orari metropolitane Capodanno 2018.

Le metropolitane A, B e C di Roma saranno aperte dalle 5.30 del 31 dicembre alle 2.30 del Primo gennaio 2018. Il servizio riprenderà alle 8 di mattina e continuerà fino alle 23 e 30 del primo gennaio.

Per quanto riguarda le linee di superficie, Atac informa: "servizio festivo con ultime corse alle ore 21.00 del 31 dicembre. Nella notte 31 dicembre-Primo gennaio 2018 potranno essere attivati ulteriori potenziamenti sulla rete di superficie".

La ferrovia Roma-Lido, che collega Ostia al centro della Capitale, resterà aperta fino alle 2:30 per Capodanno.

Viabilità, strade chiuse e deviazioni.

In vista della festa, già dalle 19 scatteranno le chiusure al traffico su via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole e via dei Cerchi. Fino a cessate esigenze saranno deviate le linee di bus.

Nella giornata del Primo gennaio dalle 7 del mattino è in programma la Festa di Roma con eventi nell’area del Centro storico. Dalle 7 alle 24 il divieto di transito scatterà lungo: piazza dell’Emporio, lungotevere Aventino, lungotevere dei Pierleoni, lungotevere de’Cenci, ponte Palatino, via di Santa Maria in Cosmedin, via Petroselli, via del Foro Olitorio, via del Teatro Marcello, via dei Cerchi, via dell’Ara Massima di Ercole, via della Greca, via del Circo Massimo (da piazza Ugo La Malfa a via della Greca). I capolinea delle linee 44F, 63, 715 e 716 saranno sospesi. Deviate le linee di bus nell’intera zona.

Bus deviati al Circo Massimo nella notte del 31 dicembre.

Dalle ore 19 fino a cessate esigenze via del Circo Massimo, via Ara massima D'Ercole e via dei Cerchi sono chiuse al traffico. Le linee 51-81-85-87-118-160-628-C3 provenienti da piazza Bocca della Verità deviano in lungotevere, piazzale dell'Emporio, via Mormorata, piazza Porta San Paolo, piazzale Ostiense, via della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena; provenienti da piazza di Porta Capena deviano in viale Aventino, piazza Albania, via Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo, via Marmorata, piazzale dell'Emporio, ltv Aventino, via Santa Maria in Cosmedin, piazza Bocca della Verità. Linea 715 proveniente da Teatro Marcello devia in ltv Aventino, piazzale dell'Emporio, via Marmorata, piazza Porta San Paolo, piazzale Ostiense; proveniente da Tiberio Imperatore devia in via San Saba, via della Piramide Cestia, via Mormorata, piazzale dell'Emporio, ltv Aventino, via santa Maria in Cosmedin, piazza Bocca della Verità.