Paura nel pomeriggio di oggi a Capannelle dove, al civico 54 di via Erode Attico, un'esplosione ha devastato un'abitazione provocando poi un incendio attorno alle 17 di oggi, giovedì 17 gennaio. Sono rimasti feriti una coppia di coniugi, 65 anni lui e 64 lei. Soccorsi dal personale sanitario del 118 sono stati trasportati in ospedale, al Policlinico di Tor Vergata. Da quanto si apprende non sono in pericolo di vita: in condizioni più critiche il marito, ricoverato in codice rosso per un'intossicazione.

Sul posto i carabinieri della Stazione Miglio e la Polizia Locale del VIII Gruppo, che hanno messo in sicurezza l'area durante l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio grazie all'impegno di sei squadre. Ancora disperso il cane della coppia. L'esplosione sarebbe stata provocata da un guasto alla caldaia con una successiva fuga di gas.