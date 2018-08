in foto: Immagine di repertorio

Tragedia la scorsa domenica a Campo Felice, la località sciistica a 1730 metri di quota nel comune di Rocca di Cambio (Aquila), nota per essere la meta di montagna preferita dai romani, d'inverno per andare sulla neve, ma anche d'estate. Una passione quella per la montagna che purtroppo ha tradito Giancarlo Angi, pensionato romano di 82 anni, che è scivolato nel vuoto mentre scendeva per il valico della Brecciare. Inutili i soccorsi: quando i medici del 118 è giunto sul posto, recuperando l'anziano grazie all'intervento di un elicottero e il personale che si è dovuto calare con un verricello, ormai per lui non c'era più nulla da fare. I successivi accertamenti hanno constatato come nell'impatto l'82enne abbia sbattuto violentemente la testa perdendo la vita sul colpo.

A segnalare la presenza del corpo senza vita il sindaco di Rocca di Cambio, Gennaro Di Stefano, che si è messo subito in moto per cercare l'uomo dopo l'allarme lanciato dalla moglie che non lo vedeva tornare nella loro casa di Altopiano delle Rocche. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto: una delle ipotesi è che Angi volesse recuperare il suo marsupio, caduto mentre si trovava sulla seggiovia.