Gianni Rizzo è morto fulminato, con la canna da pesca in mano nel Lago di Bolsena. Il trentaseienne campione nazionale e internazionale di pesca sportiva residente a Rovigo, in Veneto, era arrivato ieri nel territorio del Viterbese, in compagnia di un suo compagno di avventure, per dedicarsi all'attività che più di tutte amava, immortalando le prede catturate con l'attrezzatura fotografica. Secondo le informazioni apprese, al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti, era pomeriggio e Gianni era in barca, in compagnia del suo amico trentanovenne e si trovano al largo, all'altezza del piccolo Comune di Gradoli, quando un fulmine ha colpito l'imbarcazione, uccidendolo in pochi istanti. Il maltempo li ha sorpresi senza dargli il tempo di ritornare a riva. A nulla sono serviti i primi soccorsi prestati dall'amico che lo chiamava disperatamente per cercare di fargli riprendere coscienza, né l'intervento del personale sanitario del 118, arrivato sul posto a sirene spiegate. Gianni, colpito dal fulmine è caduto nel lago. Per il trentaseienne non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Lutto nel mondo della pesca sportiva

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che si sono occupati delle operazioni di recupero e degli accertamenti del caso. L'ambulanza ha trasportato all'ospedale di Belcolle il coetaneo, sotto choc per l'accaduto. Da quanto si apprende le sue condizioni non sono gravi. Rizzo oltre che ad essere uno sportivo, lavorava come imprenditore in un'azienda che opera nel settore della pesca. Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sui social network. Lutto nel mondo della pesca sportiva per la sua scomparsa improvvisa. Amici, conoscenti e colleghi si sono stretti intorno al dolore della famiglia, in attesa dei funerali.