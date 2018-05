in foto: Foto dal profilo Twitter @AstralMobilita

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi – lunedì 21 maggio – su via Pontina. Erano circa le 11.00 quando il mezzo pesante, per cause ancora da accertare, si è ribaltato su un fianco, occupando completamente le corsie di marcia in direzione di Roma, all'altezza del chilometro 60,500 nel territorio di Nettuno. Inevitabili le ripercussioni al traffico con lunghe code in direzione di Roma e deviazioni per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso. Il traffico è stato canalizzato sulla complanare.

Sul posto la polizia stradale che svolto i rilievi del caso per appurare le ragioni per cui il conducente ha perso il controllo del veicolo, e i vigili del fuoco che sono stati impegnati nella rimozione del mezzo pesante per riportare la circolazione alla normalità. Da quanto si apprende nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli, mentre il camionista è rimasto ferito in modo lieve ed è stato medicato dal personale del 118 giunto a bordo di un'ambulanza.