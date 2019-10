in foto: Camion perde pezzi su via Pontina (Dal gruppo Facebook Via Pontina)

Un camion ha perso una ruota posteriore e ha sbandato, finendo in una cunetta al lato della carreggiata. Momenti di paura in strada su via Salaria questa mattina, domenica 6 ottobre. Il sinistro è avvenuto all'altezza del lago di Paterno, nel territorio di Castel Sant'Angelo, in direzione Rieti. Il conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo, ma fortunatamente non ci sono state ripercussioni gravi.

Traffico su via Salaria

Nessun veicolo infatti è rimasto coinvolto e l'inconveniente non ha provocato incidenti stradali. Presenti, per gli accertamenti di rito, i carabinieri del comando locale, che hanno gestito la viabilità. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e code, fino al termine delle operazioni di soccorso e della rimozione del mezzo incidentato. Liberata la carreggiata, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.

Sulla Casilina un morto e due feriti

Nel corso della mattina un altro incidente stradale, questa volta a Castrocielo, nel territorio della provincia di Frosinone. Il bilancio è di un morto e due feriti, in uno scontro tra auto e Apecar su via Casilina, all'altezza del chilometro 127. Non è chiara la dinamica dell'accaduto, al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi scientifici di rito, che stanno verificando eventuali responsabilità. Ad avere la peggio un 88enne, soccorso dai paramedici arrivati in eliambulanza, che purtroppo è deceduto. Gli altri due feriti non sono gravi.