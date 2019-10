in foto: Immagine di repertorio (Vigili del fuoco)

Grave incidente stradale su via Casilina a Castrocielo, nel territorio della provincia di Frosinone. Un uomo è morto a seguito di uno scontro che ha coinvolto la sua Apecar e due auto. Il sinistro è avvenuto questa mattina, domenica 6 ottobre. Secondo le informazioni apprese, la vittima è un anziano di 88 anni, che ha purtroppo avuto la peggio. Non è chiara la dinamica dell'accaduto, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma l'impatto tra i tre veicoli è stato molto violento. La scena si è svolta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio all'altezza del chilometro 127 che, preoccupati per le condizioni dei passeggeri coinvolti, hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza.

Un morto e due feriti

Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha soccorso i feriti. Oltre all'anziano, due persone che viaggiavano a bordo delle auto. Giunti sul posto anche i vigili del fuoco. Nonostante l'intervento dei paramedici arrivati in eliambulanza che hanno cercato di salvargli la vita sul posto, per l'88enne non c'è stato nulla da fare. Gli altri due passeggeri sono stati trasportati in ospedale, ma fortunatamente non sono gravi.

Via Casilina chiusa

Presenti per i rilievi scientifici di rito, i carabinieri della stazione locale, che hanno ricostruito la dinamica del sinistro e stanno verificando se ci siano eventuali responsabilità a carico dei conducenti. Per agevolare le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa all'altezza dell'incidente, con traffico e code nella zona interessata al sinistro. Terminati gli accertamenti, la salma dell'uomo è stata trasferita in obitorio, e la circolazione è tornata alla normalità.