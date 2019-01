in foto: Il camion gru ribaltatosi in via della Barchetta

Uno spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, è avvenuto questa mattina in via della Barchetta, a due passi da via Giulia. Nel vicolo del centro storico della capitale un camion gru si è ribaltato una manovra sbagliata. In cima alla piattaforma era a lavoro un operaio, che fortunatamente è rimasto indenne.

Sul posto sono giunti gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale che sono a lavoro per rimettere il mezzo in piedi e stanno accertando le cause dell'incidente. Da chiarire se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate. Il mezzo meccanico era sul posto per i lavori di restauro dell'edificio che ospita la chiesa di San Maria Monserrato degli Spagnoli, all'altezza dell'incrocio con via Giulia.