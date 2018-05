Cambia la batteria all’iPhone e gli esplode in tasca: ragazzo ustionato contro Apple

Va a cambiare la batteria del suo iPhone 6 all’Apple Store del centro commerciale Roma Est, e dopo 24 ore gli esplode in tasca mentre cammina in un supermercato procurandogli ustioni di secondo grado ad una gamba per i pantaloni andati a fuoco. Ora il ragazzo ha presentato querela per lesioni contro la Apple.