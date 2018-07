in foto: Foto Facebook Paolo Antonio Mezzio

Cade un albero in viale Regina Margherita, nei pressi del Policlinico e dell'Università La Sapienza di Roma. Al momento non risultano feriti. Alcune fotografie sono state postate sui gruppi Facebook del quartiere. Nella caduta, riporta il Messaggero, l'albero avrebbe travolto un'automobile.

"Lo stato delle alberature è in condizioni precarie, lo sanno tutti tranne il M5S che fino ad oggi non ha mosso un dito per garantire la sicurezza dei cittadini. Sono diversi gli alberi caduti, l'ultimo oggi nei pressi di San Pietro. Ancora una volta solo il caso sta evitando la tragedia, ci chiediamo quando questa amministrazione comunale vorrà assumersi le responsabilità di governo e della gestione di Roma", commentava qualche giorno fa in una nota il presidente del Club delle liberta' per le Politiche sociali e Sicurezza, Marco Rollero di Forza Italia.

Tre giorni fa un albero caduto a Prati

Solo tre giorno fa, nella serata del 7 luglio, un albero di grandi dimensioni è caduto ieri a viale Angelico, nel quartiere romano di Prati. Un platano alto 10 metri è caduto su due automobili in sosta, che sono rimaste danneggiate. Anche in quel caso nessuno restò ferito. L'albero, tra l'altro, fino a ieri era ancora sulla carreggiata e la strada era ancora transennata e chiusa al traffico degli autobus e delle automobili.