Tragedia sfiorata a Prati. Un albero di grandi dimensioni è caduto ieri sera 7 luglio a viale Angelico, nel quartiere romano di Prati. La pianta, un platano di 10 metri è caduto finendo su un due auto in sosta, che sono rimaste danneggiate. L'albero era posizionato dalla parte opposta alla pista ciclabile che fiancheggia il viale, all'altezza dell'incrocio con via dei Dardanelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Roma Capitale al lavoro per tagliare l'albero e ripristinare completamente la viabilità. Fortunatamente al momento del crollo non passavano per viale Angelico né auto, né pedoni: il platano si è letteralmente spezzato poco sopra le radici, finendo completamente di traverso alla strada.

Albero caduto in piazza dei Quiriti

Nel quartiere Prati sono varie le piante cadute dall'inizio dell'anno. L'ultima, soli due giorni fa, è finita al suolo la mattina presto in piazza dei Quiriti. L'albero è crollato intorno alle ore 8 precipitando all'interno del parco della piazza. Fortunatamente mentre è successo non stava passando nessuno. La zona è infatti sempre molto trafficata, specialmente la mattina, dove passano in continuazione studenti e lavoratori. L'albero è caduto non molto distante dalle panchine di marmo presenti nel parco, proprio davanti alla fontana delle Cariatidi. Sul posto sono sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area e di rimozione della pianta.