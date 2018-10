Un ciclista è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo di Roma. L'uomo – che non aveva i documenti con sé e per questo ancora non è stato identificato – stava percorrendo attorno alle 17.00 di ieri – lunedì 8 ottobre – via di Fioranello, all'estrema periferia Sud della capitale oltre il Raccordo Anulare, quando è inciampato in una profonda buca apertasi nel manto stradale. La caduta nella voragine, larga circa un metro e profonda una decina di centimetri, ha fatto perdere il controllo della bicicletta all'uomo che inchiodando è stato sbalzato dal sellino impattando rovinosamente con l'asfalto.

Trasportato in un primo momento al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio dal personale sanitario del 118, dopo che alcuni automobilisti si erano fermati nel tentativo di prestare soccorso all'uomo le cui condizioni sono apparse subito gravissime, è stato successivamente trasferito. Il ciclista è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata ancora in pericolo di vita per il grave trauma cranico riportato. Sull'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi o persone, indagano i vigili urbani del Gruppo Tintoretto.