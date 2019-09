in foto: Immagine di repertorio

Esce insieme a un amico per andare a funghi, ma cade e si procura gravissime fratture multiple. C'è voluto l'intervento di un'eliambulanza per soccorrere l'escursionista, un uomo di 68 anni di Velletri, che era andato a fare funghi in un bosco nei pressi dei Pratoni del Vivaro, a Rocca Priori. Stando a quanto riporta il quotidiano Il Caffè, l'uomo è caduto mentre stava percorrendo un sentiero in discesa tra gli alberi. Si sarebbe procurato fratture multiple, anche alle gambe, ed è rimasto incastrato tra i rami. Fortunatamente con lui c'era un amico, che ha immediatamente chiamato i soccorsi e in breve tempo sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rocca Priora.

Cade nel bosco mentre è in cerca di funghi, chiesto intervento eliambulanza

Per consentire un trasporto più rapido del ferito, è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Frascati: a loro è spettato il compito di raggiungere e liberare il ‘fungarolo' rimasto ferito. Un tecnico del soccorso alpino e un medico lo hanno imbragato per il viaggio in eliambulanza, mezzo attraverso il quale è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata, dove è stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico. L'uomo ha riportato fratture multiple alla gamba. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di oggi, domenica 29 settembre, in zona Vivaro, nel territorio del comune di Rocca Priora, che si trova all'interno del Parco regionale dei Castelli Romani.